Nikolas Maes (Lotto-Soudal) stopt: "Ik ben trots op mijn carrière"

Nikolas Maes maakte het nieuws vandaag bekend op Instagram, maar hij heeft er al langer over nagedacht. "Het is een weloverwogen beslissing", vertelt hij in een gesprek met sportpsycholoog Nathan Kahan, dat te beluisteren is op Spotify. "Ik heb 14 jaar gekoerst, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Maar de laatste maanden begon ik te twijfelen of ik er nog volledig achterstond."

"Er was de hele coronaperiode, maar we zijn ook ons zoontje Maurice verloren. De voorbije weken dacht ik misschien nog een voorjaar te rijden. Nog eens alles te geven in de klassiekers. Dat heb ik besproken met de ploeg en het kon niet. Dus daarom heb ik besloten dat het nu goed geweest is."

De Driedaagse Brugge-De Panne was zo de laatste koers van Nikolas Maes. "Ik heb van een apart leven kunnen proeven. Ik ben trots op mijn carrière. Ik heb niet het gevoel dat ik iets laten liggen heb."

Een veelwinnaar was Maes niet. Hij won in 2009 een etappe in de Ronde van Burgos, in 2011 pakte hij het jongerenklassement in de Ronde van Qatar en in 2013 won hij de Worlds Port Classic. Hij reed ook twee keer een WK. In de rest van zijn carrière maakte hij zich vooral nuttig als knecht en wegkapitein.