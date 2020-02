Drama voor Nikolas Maes en vrouw: hartje van 2e zoontje stopt kort voor geboorte

Nikolas Maes, zijn vrouw en hun zoontje Médard keken reikhalzend uit naar de komst van een 2e zoontje en broertje. Maar wat een tijd van vreugde moest zijn, wordt een tijd van verdriet.

Maes verwoordt hun emoties in een brief aan Maurice op Instagram: "Lieve Maurice, we keken zo hard uit naar jouw komst en hadden zoveel plannen met ons viertjes. Enkele dagen voor jouw geplande geboorte kregen we als een donderslag bij heldere hemel te horen dat jouw hartje plots gestopt was met kloppen. Onze wereld stond stil en tot op heden lijkt het nog steeds zo onwerkelijk."

"Nooit gedacht dat onze eerste foto samen meteen ook één van de laatste zou zijn. We zijn supertrots op jou, kleine man, en hopen dat je de warmte en pure liefde die we voor jou koesteren, hebt kunnen voelen tijdens de momenten die we samen konden doorbrengen."

"We beloven je dat we héél veel over jou gaan vertellen aan jouw broertje Médard, dat je voor altijd dicht bij ons en in onze gedachten zal zijn en dat we jou overal mee naartoe nemen. We zien je zo graag. Voor altijd in ons 🖤 en voor altijd ons 2de zoontje. Ooit zien we jou hierboven terug."

Nikolas Maes zou normaal de Ronde van de Algarve (19-23 februari) rijden en daarna in het Belgische openingsweekend meedoen. Het is nog niet duidelijk hoe zijn programma er nu zal uitzien.