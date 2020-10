Bart Swings pakt 2e plaats op testwedstrijden in Heerenveen

Het wordt door corona ook een raar schaatsseizoen, maar op het ijs in Heerenveen kunnen de toppers wel aan de slag. In de testwedstrijden zette Swings een tijd van 1'45"45 neer op de 1.500 meter. Alleen Roest was sneller. Jan Blokhuijsen, ploeggenoot van Swings bij IKO, werd derde.

Op de 500 meter kwam Mathias Vosté tot een beste seizoenstijd: 35"92. Vosté werd vijfde. Op de 1000 meter moest hij in 1'10"92 genoegen nemen met de negende plaats.