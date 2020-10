Khabib verlengt UFC-titel en verrast: "Dit was mijn laatste gevecht"

De zenuwen in de wereld van het MMA stonden zaterdagavond weer strak gespannen. De Rus Khabib Noermagomedov, die gemakkelijkerwijs met zijn voornaam wordt aangesproken, streed met de Amerikaan Justin Gaethje om de wereldtitel bij de lichtgewichten.

De ongeslagen titelverdediger Khabib had al zijn 29 eerdere profkampen gewonnen, maar ook uitdager Gaethje kon met 2 nederlagen in 24 kampen straffe cijfers voorleggen. Maar Khabib maakte zijn favorietenrol waar: in ronde 2 klemde hij Gaethje met zijn been en was het meteen game over.

Na de kamp barstte Khabib in tranen uit. De Rus verloor afgelopen zomer zijn vader, die ook zijn coach was, en voelde zich ondanks zijn nieuwe titel een verslagen man. Tijdens het interview in de ring kondigde hij verrassend zijn afscheid van de sport aan.

"Dit was mijn laatste gevecht. Ik kan hier niet terugkomen zonder mijn vader", opende Khabib. "Toen ze me belden om de kamp met Gaehtje te tekenen heb ik drie dagen met mijn moeder gesproken. Ze zei dat ik niet kon vechten zonder vader bij me. Ik beloofde haar dat het mijn laatste kamp zou zijn. En ik houd me aan mijn woord."

"Ik vraag nog één ding en dat is dat de UFC mij op nummer één zet van de pound-for-pound ranking (de ranking over alle gewichtsklassen heen, red.). Gezien mijn ongeslagen status en mijn verdiensten verdien ik dat", aldus Noermagomedov.