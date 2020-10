Zizou Bergs na avontuur in Antwerpen: "Laten zien wat ik in mijn mars heb"

"Ik ben heel tevreden met mijn wedstrijden hier, en wil in mijn loopbaan nu stap per stap zetten. De eerste stap zal zijn om mijn ranking omhoog te halen."

Samen met zijn zege in de eerste ronde tegen de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas (ATP-45) geeft dit Bergs veel vertrouwen. "Ik heb deze week voor mezelf getoond dat ik op ATP-niveau mijn mannetje kan staan. Dat geeft me een enorme boost."

Zizou Bergs liet in Antwerpen veelbelovende dingen zien, maar kon net niet opnieuw stunten tegen Karen Chatsjanov (ATP-17). "Deze geweldige ervaring gaat me in de toekomst zeker helpen", zei de 21-jarige Belg.

"Ik moet deze ervaring ook meenemen naar de kleinere toernooien, want voor mij wordt het nu een belangrijk mentaal werkpunt om ook daar op deze manier te tennissen. Ook in kleine toernooien tegen pakweg de nummer 800 van de wereld moet ik dit spel kunnen ontwikkelen."



Bergs genoot van de steun van het publiek in Antwerpen. "Ik vond het geweldig om dit toernooi in eigen land te spelen. Ik ben blij dat ik België, en ook een beetje de rest van de wereld, heb laten zien wat ik in mijn mars heb."



De jonge tennisser speelde in het begin van het jaar nog kleine toernooien in Tunesië en Griekenland en ging niet door de makkelijkste periode. "Veel mensen geloofden in mij, maar dat geloof brokkelde de laatste tijd wat af. Nu zal dat geloof er wel weer zijn en dat geeft me een boost."