Vincenzo Nibali buigt het hoofd voor de jongere garde: "Generatiewissel aan de top"

"Er is een generatiewissel aan de top, de jeugd speelt in hun voordeel. Er zijn nog maar een paar oudere renners over. Maar ik geef niet zomaar op en ik zal nog iets proberen te doen."

De Italiaanse veteraan staat bij het begin van het slotweekend op de 8e plaats in het klassement. "De anderen rijden gewoon sneller, meer valt er niet te verklaren", was Nibali aan de finish duidelijk.

Nibali (35) had vooral lof voor Almeida (22) en Hindley (24). "Er zijn een paar ontdekkingen in deze Giro, zoals Almeida. Zelfs vandaag is hij niet volledig gekraakt."



"En het is niet vandaag dat we Hindley ontdekt hebben. Hij had zich eerder al getoond op Piancavallo. Hij toonde toen dat hij de sterkste was bergop, niet alleen qua waardes, maar ook qua houding en uitstraling."