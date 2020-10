Veel "mistige" opgaves in Vuelta: "Toch vaak gevoel: wat is daar aan de hand?"

"Ik maakte het zelf mee met Lars van der Haar, die al voor ons getekend had, maar die door Sunweb nog her en der werd ingezet om gaten te vullen. Ondanks dat hij een overbelaste knie had, werd hij bijvoorbeeld nog naar Canada overgevlogen om daar te starten. Om die boete te vermijden. Hij bleef het seizoen erna ook onder zijn niveau, omdat hij veel meer tijd nodig had om te herstellen van zijn blessure."

"Dat is een belangrijke reden waarom er op het laatste moment nog renners ingeschakeld worden", zegt Sven Nys, cocommentator tijdens de Vuelta. "Achter de schermen wordt er veel geregeld om alles volgens de reglementen te laten verlopen. Dat is voor de buitenwereld niet altijd duidelijk."

Het lijkt erop dat heel wat renners geen zin hadden in een laatste verplicht nummertje dit seizoen. Ploegen moeten ook 5.000 euro boete betalen per renner die niet van start gaat aan de ronde.

De Vuelta was nog maar net op gang gevlagd of daar gaven Ilan Van Wilder, Alexandre Geniez en Mathias Frank er al de brui aan. Later volgden ook nog Brandon Rivera, Thibaut Pinot, Axel Domont, Matej Mohoric, Daniel Felipe Martinez en Simon Geschke hun voorbeeld, soms om onduidelijke redenen.

"We mogen ook niet té snel achterdochtig zijn"

In dit speciale coronajaar gaan er bij duistere opgaves of forfaits natuurlijk ook andere alarmbellen af. "Je blijft vaak met een nasmaak achter: wat is daar écht aan de hand?"

"Het is vrij ondenkbaar dat er zo weinig gevallen zijn in het peloton, terwijl er elders wel zoveel positieve gevallen zijn", zegt Sven Nys. "Vooral op het einde van de ronde is gevaarlijk, want dan staat er meer op het spel. Ga je je hele ploeg dan uit koers halen - wat eigenlijk zou moeten - als je nog een trui moet verdedigen?"

"Maar we mogen ook niet te snel achterdochtig zijn en met de vinger gaan wijzen. We hebben het zelf gehad met Lucinda Brand, die door wat irritatie aan haar knie een cross heeft laten schieten. Heeft die corona, zou je dan denken? Nee, dus. Daar moet je toch mee opletten."

"De waarheid zal wellicht een beetje in het midden liggen. Er zullen sowieso echte blessures bij zijn, zoals die knieblessure van Van Wilder. Maar toch ook gevallen waarvan je je achteraf kunt afvragen of het wel echt een blessure was."