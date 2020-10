Was de Vuelta een goed idee voor Dumoulin? "Ik voel me leeg"

Tom Dumoulin finishte woensdag als 37e in de tweede etappe van de Vuelta, op 8:20 van dagwinnaar Marc Soler. In de openingsrit moest hij 51 seconden toegeven op zijn ploegmaat en dagwinnaar Primoz Roglic.

"Ik ben gewoon leeg", zegt hij. "Ik had gewoon geen energie." Dumoulin moest op de slotklim op 6,5 km van de top lossen. "Ik had geen power. Ik probeerde wel, maar er zit even niet veel in mijn benen."

Op de vraag of het nog zin heeft om door te rijden in de Vuelta bleef hij op de vlakte. "Dat is geen vraag waarop ik meteen na zo'n dag, na zo'n rit ga antwoorden." Zal zijn vormpeil nog stijgen? "Tja, ik weet het niet. Dat moeten we nog bezien. Ik heb alleszins vandaag goed gegeten en zo. Daar ligt het niet aan. We moeten kijken wat er aan de hand is."

"We staan ook aan de leiding met Primoz. Als ik nog iets kan doen, kan ik waardevol zijn voor de ploeg", hield hij de moed er enigszins nog in.