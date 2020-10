Soler soleert naar zege, rode trui Roglic wint sprint der favorieten

Rit 2 van de Vuelta in een notendop

Wellens kleurt de dag, Soler zorgt voor straaltje zon voor Movistar

Voor de 2e dag op een rij was Tim Wellens een van de hoofdrolspelers in de vlucht van de dag, maar voor de 2e dag op een rij nam die vlucht geen al te hoge vlucht. Wellens probeerde het op 70 kilometer zelfs nog een tijdje alleen, maar ook dat was vruchteloos.

Dat kwam voornamelijk door Movistar, dat er in eigen streek op gebrand was zich te tonen. Van een waaierstuk vlak na de 2e beklimming maakte de voltallige ploeg gebruik om het peloton in twee stukken te scheuren. Alle klassementsmannen waren bij de pinken, maar het zou nadien niet meer stilvallen.

Richard Carapaz zorgde met een duo-aanval met ploegmaat Amador voor de prelude op de finale, waar de Alto de San Miguel als zeef diende voor het peloton. We zagen na het beukwerk van Soler dezelfde namen als gisteren overleven, met uitzondering van Grossschartner en Bagioli, die daar uiteindelijk een (klein) prijsje voor moesten betalen.

Vlak voor de top zorgde een nieuwe impuls ervoor dat Soler de favorieten moest laten rijden. In de afdaling durfde niemand in die groep risico's of zijn verantwoordelijkheid nemen en zo kon Soler erop en erover knallen.

Jumbo-Visma deed nog een schuchtere poging om toch nog te naderen, maar met deze vette vis voor zijn neus was Soler bereid om tot aan het gaatje te gaan bergaf, ook al was het wegdek door de lichte regen gladder geworden.

19 seconden na Soler won rode trui Roglic toch nog het sprintje om de tweede plaats, waardoor hij dankzij de boni's alsnog een klein beetje verder wegloopt van de concurrentie.