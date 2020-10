Vincent Kompany laat zich bijstaan door volleybalcoach Gert Vande Broek: "Als klankbord"

Die veelzijdigheid intrigeert Vincent Kompany. "Ik ken Gert ondertussen anderhalf jaar en ik gebruik hem ook al anderhalf jaar als klankbord", verduidelijkt hij. "Hij vertelt me veel over de wetenschap achter coaching."

Gert Vande Broek is van vele markten thuis. Enerzijds boekt hij successen in het volleybal, met een 3e plaats op het EK van 2013 als uitschieter, anderzijds doceert de bondscoach ook aan de universiteit van Leuven en heeft hij een verleden als chef sport onder (voormalig) minister Philippe Muyters.

"Footballcoach Bill Belichick van de New England Patriots vind ik nog zo'n fenomenale coach. Gert Vande Broek krijg ik natuurlijk makkelijker te pakken. Hij zit gewoon in Leuven", lacht Kompany.

Gert Vande Broek noemt zichzelf geen voetbalkenner. "En omgekeerd is volleybal ook niet mijn sterkte", vult Vincent Kompany aan. "We wisselen volop ideeën uit. Dat doen we al langer dan vandaag."

Vrijdag tegen oud-ploegmaat met buikje en grijs haar

Vrijdag komt Vincent Kompany een ander voorbeeld tegen. Dan gaat hij met Anderlecht op bezoek bij KV Kortrijk, het team van zijn voormalige ploegmaat Yves Vanderhaeghe.

"Dat voelt toch nog wat raar aan voor mij", vertelt Kompany op de digitale persconferentie. "Ik ben altijd blij om die mannen terug te zien. Zoveel jaar later met een buikje en wat grijs haar", lacht hij.

"Yves is Kortrijk. Vorig seizoen waren we sterker voor de pauze, maar daarna is hij beginnen te roepen en te brullen. Dat is zijn sterkte, de ploeg vecht dan voor hem."