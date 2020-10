Harm Vanhoucke: "Over 3 tot 5 jaar kan ik mikken op het klassement in een grote ronde"

De wittebroodsdagen van Harm Vanhoucke zijn al een tijdje achter de rug. Onze landgenoot haspelde een puike tiendaagse af in Italië, maar is in het klassement intussen afgegleden naar de 59e plaats op 1u40'25" van leider Joao Almeida.

"Ik voel me redelijk moe. De laatste dagen was het een kwestie van overleven", vertelde Vanhoucke voor de start van de 17e rit aan onze man ter plaatse.

"Ik heb de voorbije ritten zeker geen tijd gepakt voor een ontsnapping. Milaan is nu gewoon het doel."

"Ik probeer nog wel eens mee te gaan in een vlucht en misschien vind ik mijn goeie benen dan wel terug, maar momenteel moet ik ze nog ergens zoeken."

Vanhoucke betaalt naar eigen zeggen een prijs voor "de opeenstapeling van inspanningen". "In de eerste 10 dagen ben ik een beetje over mijn toeren gegaan, denk ik."

"Het plan was om frisser aan de 3e week te beginnen, maar dat is door die witte trui omgewisseld. Nu ben ik redelijk vermoeid."

Welke lessen trekt de klimmer dan? "De volgende jaren wil ik op rittenkoersen van een week tot 10 dagen mikken. Dan ben ik echt sterk, maar daarna ken ik een terugval."

"Op termijn kan dat weggewerkt worden en over 3 tot 5 jaar kunnen we gaan voor een klassement in een grote ronde. Maar dat zal tijd vragen."