Club-voorzitter Bart Verhaeghe: "Overwinteren in Champions League blijft ambitie"

Bart Verhaeghe mocht gisteren de Champions League-wedstrijd in Sint-Petersburg (1-2) niet bijwonen, omdat hij de laatste dagen nauw contact had gehad met zijn directeur Vincent Mannaert, een van de 4 pechvogels bij Club Brugge.

"Uit voorzorg", legde Verhaeghe vanochtend uit op Radio 1, "want ik heb negatief getest op corona. Straks onderga ik voor alle zekerheid een nieuwe test."

Gisteravond zat Verhaeghe dan ook thuis toen zijn club de Russen van Zenit Sint-Petersburg versloeg (1-2). "Misschien was ik nog iets nerveuzer. Ik ben heel blij, trots en dankbaar. Ik ben opgesprongen en in mijn dochter haar armen gevlogen", lacht de voorzitter.

Man van de wedstrijd was de 19-jarige Charles De Ketelaere. Verhaeghe: "Wij hebben altijd in hem geloofd. In het begin van het seizoen had hij het even moeilijk, maar Charles is erg matuur voor zijn leeftijd."

"We gaan stap voor stap met hem. Of hij al deel moet uitmaken van de Rode Duivels is voer voor de bondscoach. Roberto Martinez doet zijn werk erg goed. Als de tijd rijp is, zal de selectie er wel komen", denkt de voorzitter van Club Brugge.