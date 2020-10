UEFA annuleert EK U19 in 2021, daardoor mist België ook zeker WK U20

De UEFA organiseert normaal elk jaar het EK voor U19. In 2021 zal dat helaas niet kunnen. Het coronavirus gooit ook hier roet in het eten.

In oneven jaren is het EK voor de U19 ook het kwalificatietoernooi voor het WK U20. De UEFA heeft daarom beslist om de vijf tickets voor het WK uit te delen aan de landen met de hoogste coëfficiënten in het seizoen 2019-20. Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland en Portugal zijn hiermee geplaatst.