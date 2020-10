Froome: "Carapaz is onze leider, ik neem het dag per dag"

In het gezelschap van onder meer Ion Izagirre en Dylan van Baarle bolde Chris Froome dinsdag als 72e over de streep in de ronde van Spanje. Hij kwam al op de voorlaatste klim in de problemen en werd op de slotklim helemaal op achterstand gereden door zijn eigen ploegmaats.

Die reden vol in dienst van Richard Carapaz. "Het was een goede dag voor ons", zei Froome na de rit. "Richard werd tweede en staat dus goed in het klassement. Hij is onze leider en we zullen hem zoveel mogelijk helpen om de eindzege te pakken."

"Ik persoonlijk kwam in de problemen bij de voorlaatste klim. Ik begon wat te veel achteraan en werd wat opgehouden door een valpartij. Ik ben wel heel blij hier te zijn en na twee jaar opnieuw een grote ronde te kunnen rijden."

"Ik ga het dag per dag bekijken en doen wat ik kan. Het gevoel was goed. Ik mis nog een beetje vorm door weinig te koersen. Vandaag was met zekerheid een opsteker. Ik hoop dat ik beter word doorheen de wedstrijd."