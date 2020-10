De nieuwe handspelregel, wat betekent die nu precies? Extra Time legt het helemaal uit

Het handspelreglement dat sinds dit seizoen in voege is, zorgde het voorbije weekend voor heel wat commotie. Vooral de strafschopfout van Mats Rits in de match tegen Standard slorpte alle aandacht op. Het was meteen het eerste onderwerp van discussie.

"Volgens de regels is dat inderdaad een strafschop", zegt Gert Verheyen. "De armen van Mats Rits komen in een onnatuurlijke houding van het lichaam. Wij moeten afstappen van het idee dat iets een natuurlijke beweging is omdat we zelf gevoetbald hebben."

"De refs moeten oordelen op een reglement en niet op het feit dat ze al dan niet zelf gevoetbald hebben. Ook wij als analisten moeten volgens het reglement gaan oordelen."