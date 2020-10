Bölöni vindt na razendsnel ontslag in Gent nieuwe job bij Panathinaikos

Bölöni stond vandaag een eerste keer op het trainingsveld in Griekenland. Hij lijkt zijn ontslag bij Gent ondertussen verteerd te hebben. Daar werd hij op 14 september na amper 25 dagen en 3 wedstrijden aan de kant geschoven.

In Athene tekent de 67-jarige trainer een contract voor twee seizoenen. Hij volgt er de Spanjaard Dani Poyatos op. Bölöni moet wel iets rechtzetten want de ploeg heeft nog maar 2 punten na 4 speeldagen en is zo 11e in de stand.

Het is voor Bölöni een terugkeer naar Griekenland. Hij was er al eens een seizoen aan de slag bij PAOK Saloniki. In 2011-2012 werd hij toen 4e in de Super League.