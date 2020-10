Oordeel zelf: was de late penalty van Standard terecht of niet? (VIDEO)

In de slotminuut van de reguliere speeltijd kreeg Mats Rits in de zestien een voorzet van Cop tegen zijn elleboog. Scheidsrechter Laforge en de VAR waren duidelijk: strafschop. Gavory bleef vervolgens koeltjes vanaf elf meter.

"Ik heb de beelden nu gezien en ik kan aan mijn spelers niet uitleggen waarom er voor strafschop werd gefloten", foeterde Club Brugge-coach Philippe Clement na afloop.

"De regels zijn volgens mij dat, als je twijfelt, je de VAR laat kijken en zelf nog niet beslist. Als je de beelden bekijkt en als de lijnrechter zegt dat het geen strafschop is, dan is het moeilijk om uit te leggen. Het resultaat is dan ook een teleurstelling."