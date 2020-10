Dit waren de 5 cruciale fases in de Ronde van Vlaanderen 2020

1. Alaphilippe trekt door op de Koppenberg

2. 3 topfavorieten vinden elkaar

Een aanvalslustige Alaphilippe maakt een enorm sterke beurt in de afdaling van de Stationstraat. Van der Poel ziet het gevaar en glipt mee. Niet veel later komt ook Van Aert erbij. Het droomtrio begint aan de Taaienberg.

3. Drama voor Julian Alaphilippe

Die droomfinale van het trio komt er niet. Julian Alaphilippe knalt aan de rechterkant van de weg op een traag rijdende motor en gaat tegen het asfalt. "Over and out" voor de Fransman.