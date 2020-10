Jordi Meeus bekroont topseizoen met Belgische beloftetitel na millimetersprint

Meeus is bezig aan een memorabel seizoen en zette vandaag de kers op de taart met winst op het BK voor beloften. De kersverse Belgische kampioen werd vorige week nog tweede in Parijs-Tours, na Rune Herregodts.

Eerder op het seizoen sprintte hij ook al naar twee etappezeges in de Ronde van Tsjechië. Even later was hij na enkele ereplaatsen ook de sterkste in de zesde rit van de baby-Giro. Op het EK voor beloften in Plouay werd Meeus zevende.

Meeus rijdt de komende twee jaar voor Bora-hansgrohe. Hij verlaat na dit seizoen SEG Racing Academy en wordt ploegmaat van Peter Sagan.