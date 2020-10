Vandenhaute wil beter beleid in Belgisch voetbal: "Basis is nu het totale wantrouwen"

In deel 3 van het grote interview met Wouter Vandenhaute komt het Belgische voetbal aan bod. Hoe kijkt de voorzitter van Anderlecht naar de plannen voor een BeNe-Liga en wat moet er veranderen in ons voetbal?

"Geschrokken hoe weinig ver de BeNe-Liga nog maar staat"

Anderlecht was jarenlang dé voortrekker voor een BeNe-Liga, nu heeft Club Brugge die rol overgenomen. Hoe kijkt Wouter Vandenhaute aan tegen de zogezegd vergevorde plannen om samen te smelten met Nederland? "In de hoofden van de mensen is die BeNe-Liga inderdaad een idee van Michel Verschueren, maar ik heb hem dat destijds ingefluisterd", verklapt Vandenhaute. "Dat heb ik nog nooit tegen iemand gezegd." "Ik heb namelijk nog Filmnet Nederland geleid samen met Filmnet België en zo heb ik die hele situatie rond de rechten van het voetbal in Nederland op de voet gevolgd." "Anderlecht is altijd een voorstander geweest van de BeNe-Liga. Nu ook nog. Maar ik ben geschrokken hoe weinig ver het nog maar staat en hoezeer de Nederlanders twijfels hebben." "Onlangs ben ik meegegaan naar Eindhoven en ik was verbaasd over de gespreide slagorde van de Belgen en het gebrek aan voorbereiding. We hebben ons daar voor een stuk belachelijk laten maken." "Er was toen een persbericht voorbereid om aan het einde van de zitting naar buiten te brengen, maar de Nederlanders hebben zich 45 minuten teruggetrokken en hebben dat helemaal herschreven. Ik reed dan ook ontgoocheld terug naar huis." "Wat ik achteraf in de pers las, stond in schril contrast met hoe ik die dag beleefd heb. Als we die BeNe-Liga ooit willen bereiken zullen we dat in een minder gespreide slagorde moeten doen en minder voluntaristisch. Maar Anderlecht werkt er graag aan mee."

We hebben ons belachelijk laten maken op die vergadering van de BeNe-Liga. Wouter Vandenhaute

"Er wordt slecht beleid gevoerd in het Belgische voetbal"

Anderzijds ziet Vandenhaute de BeNe-Liga niet als een walhalla voor ons voetbal. "Het zou wel eens een vogel in de lucht kunnen zijn en dus moeten we ook nog rekening houden met de vogels in onze hand." Vandenhaute wil niet alleen een nieuwe wind laten blazen door Anderlecht, maar door het hele Belgische voetbal. "In de 9 maanden dat ik in deze job zit, heb ik vastgesteld dat er in het Belgische voetbal geen goed beleid gevoerd wordt." "De topclubs moeten elkaar dringend opnieuw vinden. Het is maar aan de andere topclubs om te bepalen of ze Anderlecht nog een topclub vinden. Als ze liever wachten tot we er opnieuw staan is dat hun goede keuze." "Maar alle clubs moeten elkaar opnieuw kunnen vinden en Anderlecht is daar inspanningen voor aan het doen. We willen actief meewerken aan een goed beleid."

Pierre François, de CEO van de Pro League

"Pro League is politiek, maar mag geen achterkamerpolitiek zijn"