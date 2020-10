Oliver Naesen: "In top 5 finishen lijkt me heel goed te doen"

Oliver Naesen staat al voor de 6e keer aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Een 7e plaats is voorlopig zijn beste resultaat, maar dit weekend hoopt hij beter te doen. "Al mijn blessures liggen achter mij. Mijn knie speelt me soms nog een beetje parten, maar ik ben in orde. Ik ben op volle sterkte."

"Het zal knokken worden tegen mannen als Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Julian Alaphilippe. Dat zijn de vier topfavorieten. Neem Alberto Bettiol er ook nog maar bij en ik kan nog wel wat namen opnoemen."

"In de top vijf finishen, lijkt me heel goed te doen. Het wordt alles of niets nu zondag. Ik rijd wel nog de Driedaagse Brugge-De Panne, maar dat is geen koers die me op het lijf geschreven is zoals de Ronde van Vlaanderen. Het is een speciaal jaar geweest. Niet alleen op wielervlak. Of de Ronde nu in april of oktober valt, maakt eigenlijk niet uit. Ik kijk er sowieso altijd naar uit."

Al zal het wel raar zijn zonder publiek. "Normaal gezien loopt iedereen nu al een week op de toppen van zijn tenen. De wielerfans zijn hypernerveus. Dat is nu helemaal anders met het coronavirus. Er mag geen publiek komen. Anders waren er wel een miljoen mensen langs het parcours. Nu zal het doods zijn. Triest en raar, maar wel noodzakelijk."