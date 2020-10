Elegant-Quick Step op volle sterkte naar de RVV: "Maakt niet uit met wie we winnen"

Voor ploegbaas Patrick Lefevere is het de zoveelste Ronde. Wat verwacht hij van zijn team? "In Gent-Wevelgem hebben we bewezen dat we er staan als ploeg. Jammer genoeg konden we niet winnen, Mads Pedersen was te sterk."

"Het is een vreemd seizoen, maar gelukkig kan er gereden worden. Er was veel kritiek op de nieuwe kalender, maar in deze oorlogssituatie maak je er maar beter het beste van. We willen agressief zijn, proberen te winnen en vooral het spektakel verzorgen."

"De Ronde is altijd een zware wedstrijd. We hopen dat de andere ploegen er samen een harde wedstrijd van willen maken. We hebben voor zondag speciaal Dries Devenyns in het team gestoken om Julian te begeleiden. Hij is onze kopman."