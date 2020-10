Campenaerts "tevreden met top 5", De Gendt wil "superbenen voor top 3"

Voor Victor Campenaerts viel de openingstijdrit op Sicilië helemaal in het water na een schuiver. Hij heeft naar eigen zeggen geen rekening openstaan, maar schuwt de grote uitspraken.

"Het is een mooi parcours, een parcours dat bij me aansluit", vertelt de uurrecordhouder over de 14e etappe.

"Door de uitstekende benen van Domenico Pozzovivo is mijn voorbereiding iets minder ideaal geweest dan normaal. Ik heb me donderdag zeker niet gespaard, integendeel."

"Na de eerste steile klim na 7 kilometer zal er al veel duidelijk zijn. De klassementsmannen zullen daar goeie papieren hebben, maar dan komt nog een lang stuk dat meer op mijn lijf geschreven is."

"Zoals ik al gezegd heb: ik rijd hier niet rond met mijn beste benen, maar een tijdrit in een grote ronde is altijd speciaal. Wie Filippo Ganna klopt, wint. Absoluut. Het verbaast me wel hoe kwistig hij hier met zijn krachten omspringt."

"Wanneer ik zelf tevreden zal zijn? Mocht ik top 5 rijden, dan ben ik daar tevreden mee. Dat is niet te ambitieus."