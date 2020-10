Marathonloper Daniel Wanjiru 4 jaar geschorst voor geknoei met biologisch paspoort

De 28-jarige Daniel Wanjiru was voorlopig geschorst sinds 14 april. De AIU trof onregelmatigheden aan in het biologische paspoort van de Keniaan. Volgens Wanjiru was dat te wijten aan training op grote hoogte en niet aan doping, maar die verklaring werd dus niet geloofd.

De schorsing van Wanjiru is retroactief van start gegaan vanaf 9 december 2019.

Na zijn succes in de marathon van Londen in 2017 behaalde Wanjiru ook een achtste plaats op het WK in Londen in hetzelfde jaar en een vijfde plaats in de marathon van New York in 2018.