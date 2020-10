Sander Armée: "Die Italiaan riep, maar ik dacht: ik heb hem niet gehoord"

"Of ik er in geloofde? Ja, eigenlijk wel", reageerde Sander Armée aan de finish in Rimini.

Onze landgenoot schoof van bij de start mee met 4 Italianen. "Op 30 kilometer van de aankomst bleef ik met Mattia Bais (Androni) over."

"Ik dacht dat ik alleen sneller kon. Het zou stom geweest zijn om geklopt te worden in de sprint mochten we vooruit gebleven zijn."

"Op 25 kilometer van de finish heb ik niet meer omgekeken op een klimmetje. Ik hoorde hem nog roepen dat ik trager moest rijden, maar ik dacht: ik heb hem niet gehoord en ik rijd door."

"Ik liep nog een beetje uit op het peloton, maar op de grote baan stond de wind in het nadeel. Ik reed maar 42 km/u en je weet dat het daar in het peloton nerveus zou worden en dat zij 50 km/u zouden rijden."

"Ik begon tijd te verliezen, maar het was nipt. Als de wind iets meer had meegezeten, dan was het mogelijk geweest. Maar dat peloton was op hol geslagen."

"Ik hoop dat er nog kansen komen. Ik voel me dag na dag sterker worden. We hebben in de eerste week veel voor Harm Vanhoucke gewerkt, maar we proberen attractief te koersen."