Rüdiger hamert tegenstander neer met elleboog en komt weg met slechts geel

Antonio Rüdiger had in defensief opzicht al een onzekere indruk nagelaten tegen de Zwitsers en in de extra tijd maakte hij ook in aanval geen goeie beurt. In een luchtduel met Nico Elvedi beukte hij de Zwitser neer met een stevige elleboogstoot.

Elvedi zag even sterretjes en de scheidsrechter mogelijk ook, want die vond een gele kaart wel voldoende voor de overtreding van Rüdiger. Gelukkig voor de Duitser is er in de groepsfase van de Nations League geen VAR.