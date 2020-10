Ricardo Sa Pinto (ex-Standard) is de nieuwe coach van Vasco da Gama

De oud-sterspeler van Sporting Lisabon, die in het seizoen 2006-07 zijn spelerscarrière bij Standard afsloot, heeft een contract ondertekend tot het einde van het huidige seizoen in het Braziliaans kampioenschap.

Sa Pinto coachte Standard in 2017-18. Hij schonk de Rouches toen de Beker van België, maar wordt voornamelijk herinnerd als licht ontvlambaar.

Zijn nieuwe ploeg is pas tiende in de hoogste Braziliaanse afdeling. Sa Pinto is de vervanger van Ramon Menezes, die vorige week donderdag werd ontslagen.