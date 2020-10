Bondscoach Roberto Martinez: "Ik ben heel erg trots op de Rode Duivels"

"Mogen heel erg trots zijn"

Roberto Martinez verwachtte voor de wedstrijd een "goed georganiseerd IJsland". De bondscoach kreeg gelijk.

België won dan wel met 1-2, toch mocht het ietsje meer zijn, zeker na de rust. Toch wil Martinez dat niet gezegd hebben. "Het is in internationaal voetbal niet gemakkelijk om wedstrijden te winnen. Als je rondkijkt in Europa, dan merk je dat."

"We mogen heel erg trots zijn vanavond. We hadden eigenlijk niets te winnen, vind ik. Iedereen had verwacht dat we niet geconcentreerd zouden zijn en dat we doelpunten zouden binnenkrijgen op stilstaande fases. Dat gebeurde niet."

"Ik hou hier een heel goed gevoel aan over. Het was de derde wedstrijd in een "kamp", de tweede op verplaatsing. Veel belangrijke spelers waren er niet bij, maar hun vervangers deden het uitstekend. We wilden een tegendoelpunt vermijden, maar verdienden de zege uiteraard."