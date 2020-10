Rode Duivels overtuigen niet, maar winnen wel in IJsland dankzij trefzekere Lukaku

90+6'

tweede helft, minuut 96. Einde. Het zit erop in Reykjavik. De Belgen winnen met 1-2 na een snel te vergeten interland, vooral in de tweede helft gebeurde echt heel weinig. Romelu Lukaku was vanavond zowat de enige landgenoot op niveau: hij scoorde twee keer. Dankzij de nederlaag van Engeland tegen Denemarken, is België ook opnieuw leider in zijn groep. .