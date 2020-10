Gezien in Vive le Vélo: Fons van Aert en Naesen wint Ronde (in zijn dromen)

"Van Aert en Van der Poel zullen elkaars ogen niet uitkrabben"

Sarah sprak plots ook over "de Fons". Wordt dat de naam van hun kindje? "Nee, zo proberen we te voorkomen dat we de naam verklappen", lacht ze.

"Onwaarschijnlijk dat Wout en Mathieu met 2 wegrijden"

"Ze liggen in de weegschaal met elkaar", besluit Dekker. "Ze zijn allebei heel bijzonder, maar wie is nu de beste? De winnaar van de Ronde van Vlaanderen zal een streepje voor hebben."

Ook het panel van Vive le Vélo ging nog even door op de krachtmeting tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Volgt in de Ronde van Vlaanderen een tweede hoofdstuk?

Naesen: "Ik weet uit mijn dromen hoe het voelt om de Ronde te winnen"

"Het zou raar zijn als ik niet in de top 10 finish. Of ik kan winnen? Als de puzzel juist in elkaar valt, maak ik zeker kans."

Kan Oliver Naesen beter doen dan zijn 7e plek van vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen? Met die vraag trok Sammy Neyrinck naar de broers Naesen. "Ik voel dat ik in topvorm ben", zegt Oliver.

Hoe Erik Dekker bijna de Ronde van 2001 won

Met ex-wielrenners Erik Dekker en Ludo Dierckxsens aan tafel kon Vive le Vélo niet anders dan de beelden van de Ronde van Vlaanderen van 2001 uit de archieven op te vissen.

"Dat was een van mijn mooiste dagen", herinnert Dierckxsens zich. "Een van mijn beste dagen ooit op de fiets ook. Duizenden mensen schreeuwden me naar boven. Dat geeft een extra boost."

Uiteindelijk wint Dekker ei zo na de koers, geheel tegen zijn verwachtingen. "Ik was gevallen aan de kust en had pijn aan mijn knie. Het kostte me enorm veel moeite om aan te sluiten met de ontsnapping. Onderweg werd ik ook 4 of 5 keer gelost op de kasseien."

"Ik begon dan ook aan de sprint met het idee dat ik niet goed genoeg was. Ik voelde dat er die dag geen versnelling in mijn benen zat. Ik begon als voorlaatste aan de sprint en win nog bijna. Als ik in het wiel zat, was ik solo aangekomen."