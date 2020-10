Rozetruidrager João Almeida: "Ik geloof niet dat ik deze Giro kan winnen"

"Renners als Fuglsang, Kelderman of Nibali maken een heel sterke indruk. Er zijn veel jongens die nog in aanmerking komen. Ik ben nu blij met deze roze trui en ik zie wel wat de volgende weken nog brengen."

"Ik denk dat ik het roze wel kan vasthouden tot de 15e rit, naar Piancavallo. Dan zullen we zien of ik de benen heb. De Giro winnen? Neen, daar geloof ik niet in. Ik heb nog nooit zo lang gekoerst en er zijn zoveel jongens met veel ervaring hier. Eén slechte dag en alles is weg."

We zullen João zeker geen druk opleggen. Daarvoor is iedereen nuchter genoeg.

Ook ploegleider Klaas Lodewyck houdt de voetjes op de grond. "Het zou dwaas zijn om nu te zeggen dat we voor de eindzege gaan. We zien wel wat er nog komt en we maken er het beste van. We zullen João zeker geen druk opleggen. Daarvoor is iedereen nuchter genoeg", klinkt het.

"Iedere dag in het roze is mooi meegenomen en we zullen die trui verdedigen zolang het haalbaar is. De hele ploeg levert hier uitstekend werk. Al zoveel dagen in het roze, dat is een prachtige prestatie. Hoe lang het nog kan duren, is moeilijk in te schatten bij een jongen van 22 jaar."

"Die jonge gasten blijven verbazen. Hij doet nu al iets wat niemand binnen de ploeg verwacht had. Dat is heel plezant om te zien. Hopelijk heeft hij geen slechte dag, al kan dat altijd gebeuren. João is een bijzondere kerel. De Giro winnen? Dat zou me verbazen, maar het mag natuurlijk wel", lacht Lodewyck.