Minister Weyts zit vandaag samen met sportveld: "We bekijken maatregelen"

Antwerps gouverneur Cathy Berx verwees gisteren naar Nederland, dat publiek bij sportwedstrijden verbiedt en de sportkantines en de douches sluit. Komen er ook in Vlaanderen strengere maatregelen?

Weyts evalueert op regelmatige basis de situatie: "En ook vandaag gebeurt dat met het sportveld. We zullen daarbij maatregelen bekijken. We kijken dan vooral naar indoorsporten, dat is een grote bezorgdheid bij de virologen als mogelijke bron van besmetting. Ook de kleedkamers zijn een mogelijke bron van besmetting. Die 2 zaken bespreken we vandaag nog."

Nog op de agenda: mensen mogen 3 nauwe contacten hebben, maar mogen ondertussen wel ook aan contactsport doen. Dat lijkt niet echt logisch. Weyts repliceert: "Net als in de scholen is ook daar het belangrijke criterium: "Is er sprake van een gecontroleerde omgeving?" Dan stel je vast dat de nauwe veiligheidsmaatregelen beter gerespecteerd kunnen worden, dat die beter gecontroleerd kunnen worden en dat je kan optreden wanneer het nodig is."

De radioredactie belde even rond naar enkele sportfederaties en hoorde toch de roep om iets strengere maatregelen. "Die zitten vandaag ook mee aan tafel", zegt Weyts. "We willen met z'n allen dat we kunnen blijven sporten en kunnen blijven leven, maar we zullen gewoon anders moeten leven en anders moeten sporten. Namelijk met strenge veiligheidsmaatregelen."

Is er zicht op besmetting binnen sportclubs? Weyts: "We horen op grond van contactonderzoek naar de bron van de besmetting, dat er in sommige gevallen sprake is van een besmettingshaard via de kleedkamers."

Later vandaag of de komende dagen zal duidelijk worden wat het overleg met het sportveld heeft opgeleverd.