Rugby is back: 31.000 fans zonder mondmasker voor All Blacks-Wallabies, omdat het mag

Het internationale rugby lag door de coronacrisis stil sinds begin maart. Toen speelden Schotland en Frankrijk tegen elkaar in Edinburgh in het kader van het zeslandentoernooi. In die prestigieuze competitie moeten dit najaar nog 4 wedstrijden worden gespeeld.

Voor de All Blacks en de Wallabies, die allebei een nieuwe coach hebben, was het de eerste onderlinge confrontatie sinds het WK van eind 2019 in Japan.

Het coronavirus leek in juni een eerste keer weg uit Nieuw-Zeeland. Er waren 3 maanden geen lokale besmettingen op het dunbevolkte eiland, maar in augustus was er plots toch weer een opstoot in Auckland. De stad ging opnieuw op slot en de regels in het hele land werden weer verstrengd.

En met succes: woensdag waren er amper 3 nieuwe besmettingen en dat waren mensen die het land waren ingereisd. Sinds woensdag werden de maatregelen ook losgelaten: cafébezoek mag weer, net als naar het rugby gaan, en dat zonder afstand en zonder mondmasker. En dat deden de mensen dan ook.

Opvallend: Nieuw-Zeeland telt amper 25 doden op 1.864 officiële besmettingen. Voor België, dat iets meer dan dubbel zoveel inwoners telt, liggen die cijfers op 10.175 en 156.931.