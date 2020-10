Onafhankelijke leden Raad v.Bestuur moeten voor meer controle en nieuwe competenties zorgen

De Belgische voetbalbond heeft vorig jaar haar structuur veranderd en kondigde zaterdag aan dat er vanaf juni 2021 ook twee dingen veranderen in de Raad van Bestuur.

"Als grootste Belgische sportbond hecht de KBVB erg veel waarde aan good governance en streeft ze naar meer diversiteit in al haar geledingen", klinkt het in een communiqué.

"De introductie van onafhankelijk bestuurders zal de KBVB toelaten om haar Raad van Bestuur meer divers samen te stellen, externe controle toe te laten in haar hoogste orgaan en nieuwe competenties van buiten het voetbal aan haar werking toe te voegen."

Concreet zal de nieuwe Raad van Bestuur na de verkiezingen in de zomer samengesteld worden uit tien leden in plaats van twaalf. Twee minder dus dan nu het geval is. Naast de acht bestuurders uit het voetbal (vier Pro League, twee Voetbal Vlaanderen en twee ACFF) zullen er twee onafhankelijke leden aan de Raad van Bestuur worden toegevoegd.

De profielen van die externe bestuurders zullen de volgende maanden worden bestudeerd.

De twaalf huidige leden van de Raad van Bestuur zijn: Mehdi Bayat, Gilbert Timmermans, Philippe Godin, Joseph Allijns, Mieke De Clercq, Robert Huygens, gaston Schreurs, Paul Van Der Schueren, Jan Van Onsem, Benjamin Vasseur, Bruno Venanzi en Michael Verschueren.