Belgisch kampioen Sweeck: "Heb geen verplichte coronatest moeten ondergaan"

"Superprestige is klassement dat ik voor ogen heb"

De Superprestige in Gieten is de eerste van acht wedstrijden, zoals het programma nu voorligt, maar door de coronaperikelen zou dit nog altijd kunnen wijzigen. Na Gieten crossen de renners normaal in Ruddervoorde (24/10), Niel (11/11), Merksplas (23/11), Boom (5/12), Gavere (19/12), Heusden-Zolder (26/12) en Middelkerke (6/2).

Vorig jaar ging Belgisch kampioen Laurens Sweeck van Pauwels Sauzen-Bingoal met de eindwinst aan de haal. "Ook nu is dit wel een klassement dat ik voor ogen heb", zegt Sweeck. "Vooral omdat er veel wedstrijden in zitten die me wel moeten liggen. Maar goed, dat is nog veraf, we zullen eerst moeten zien hoe het seizoen nog verloopt."

De renners crossen zondag in Nederland, in Gieten dat in rode zone ligt, maar een probleem hoeft dat niet te vormen. "Ik vertrek zaterdag en keer zondagavond al terug, dus ik moet daarna niet in quarantaine omdat ik er minder dan 48 uur verbleef", weet Sweeck, die als beroepsporter normaal buiten de algemeen geldende regels valt.