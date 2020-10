Sonck:"Messi achter andermans naam schrijven verdient megaboete"

"Je mag pas spreken van versterking als dat effectief zo is"

"Ik lees altijd en overal: "Dit is een versterking voor ploeg X!" (schudt het hoofd) Nee, nee, nee. Je mag pas van versterking spreken als dat effectief ook zo is. Soms worden er zomaar transfers gedaan van gasten die absoluut geen versterking zijn, maar dat wordt altijd zo meegedeeld door de kranten en dergelijke. Ik begrijp dat niet."

"Ik was begonnen met vanalles op te schrijven, maar ik ben ermee gestopt. Er wordt zoveel gespeculeerd. Transfers zijn pas afgerond als de handtekening gezet is en de club het officieel meldt. Alles wat daarvoor komt, is giswerk."

"Het is ongelooflijk wat er de laatste 2 dagen allemaal aan het gebeuren is", zuchtte Wesley Sonck. Hij vindt Transfer Deadline Day wel leuk omdat het bij zijn job hoort, maar door de overkill aan informatie ziet ook hij vaak door het bos de bomen niet meer.

"De Jordaanse of Thaise of Iraanse Messi bestaat niet!"

Er is nog iets waar Sonck zich druk over maakt. "Ik las ergens dat de "Jordaanse Messi" op komst zou zijn naar OH Leuven." (schudt het hoofd opnieuw en richt zich rechtstreeks tot de Facebookkijkers)

"Ik wil alle journalisten van alle kranten en andere nieuwsmedia oproepen om nooit ofte nimmer het woord Messi achter de naam van een andere speler te zetten. Dat mag niet!"

"Er zou een patent op genomen moeten worden en elke keer dat iemand dat schrijft zou er een megaboete moeten volgen. De Thaise, de Japanse, de Iraanse en nu de Jordaanse Messi... Er is er maar één, bij FC Barcelona!" In de loop van de avond zou Musa Al-Tamari inderdaad in Leuven belanden.