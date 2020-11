Charleroi verlengt contract van sterkhouder Kayembe tot 2023

21:59 21 uur 59. Charleroi verlengt contract van Kayembe. Joris Kayembe heeft zijn contract bij Charleroi verlengd tot 2023. De linkervleugelverdediger, die sinds januari bij de Carolo's speelt, is een van de sterkhouders in Charleroi. Bondscoach Roberto Martinez schakelde Kayembe in voor de oefeninterlands tegen Ivoorkust en Zwitserland. . Charleroi verlengt contract van Kayembe Joris Kayembe heeft zijn contract bij Charleroi verlengd tot 2023. De linkervleugelverdediger, die sinds januari bij de Carolo's speelt, is een van de sterkhouders in Charleroi. Bondscoach Roberto Martinez schakelde Kayembe in voor de oefeninterlands tegen Ivoorkust en Zwitserland.

25-11-2020 25-11-2020.

13:37 Jon Flanagan, de nieuwe verdediger van Charleroi, rechts van Steven Gerrard en Philippe Coutinho:. 13 uur 37. Jon Flanagan, de nieuwe verdediger van Charleroi, rechts van Steven Gerrard en Philippe Coutinho:

13:20 13 uur 20. Engelse verdediger voor Charleroi. Sporting Charleroi heeft Jon Flanagan binnengehengeld. De 27-jarige Engelse verdediger, vooral ingezet als rechtsback, heeft een contract voor een jaar ondertekend, met optie op een extra jaar. Flanagan is gevormd in Liverpool. Bij die grootmacht kwam hij in 2010 in de eerste ploeg en speelde hij een 50-tal wedstrijden. Daarna was de eenmalige Engelse international, die zich in zijn Liverpool-tijd ernstig aan zijn knie blesseerde en 1,5 jaar aan de kant stond, actief voor Burnley (2016-2017), Bolton (2018) en de Glasgow Rangers.



Flanagan is gevormd in Liverpool. Bij die grootmacht kwam hij in 2010 in de eerste ploeg en speelde hij een 50-tal wedstrijden. Daarna was de eenmalige Engelse international, die zich in zijn Liverpool-tijd ernstig aan zijn knie blesseerde en 1,5 jaar aan de kant stond, actief voor Burnley (2016-2017), Bolton (2018) en de Glasgow Rangers.

04-11-2020 04-11-2020.

16:09 Genk neemt al afscheid van de Zweedse aanvaller Benjamin Nygren. Heerenveen, waar Scandinaven thuis zijn, huurt hem voor 2 seizoenen, al kan Genk hem na 1 jaar al terughalen. 16 uur 09. Genk neemt al afscheid van de Zweedse aanvaller Benjamin Nygren. Heerenveen, waar Scandinaven thuis zijn, huurt hem voor 2 seizoenen, al kan Genk hem na 1 jaar al terughalen.

11:56 11 uur 56. Charleroi laat Henen vertrekken naar Ligue 2. David Henen heeft gister Charleroi verlaten voor de Franse tweedeklasser Grenoble. De 24-jarige flankaanvaller tekende bij de nummer 2 van de Ligue 2 voor 3 jaar. Henen streek eind augustus 2018 neer op Mambour. De talentvolle buitenspeler was er niet in geslaagd door te breken bij clubs als Anderlecht, Monaco, Olympiakos en Everton. Bij Charleroi maakte hij zijn eerste minuten op het hoogste niveau. Hij speelde de voorbije 2 seizoenen 47 duels, veelal als invaller, waarin hij 3 keer scoorde en 2 assists gaf. Het lukte hem echter niet een basisplaats te veroveren in het succesvolle elftal van Karim Belhocine.

Henen streek eind augustus 2018 neer op Mambour. De talentvolle buitenspeler was er niet in geslaagd door te breken bij clubs als Anderlecht, Monaco, Olympiakos en Everton. Bij Charleroi maakte hij zijn eerste minuten op het hoogste niveau. Hij speelde de voorbije 2 seizoenen 47 duels, veelal als invaller, waarin hij 3 keer scoorde en 2 assists gaf. Het lukte hem echter niet een basisplaats te veroveren in het succesvolle elftal van Karim Belhocine.



09:44 09 uur 44. Anderlecht verpatst Nkaka aan Duitse 2e-klasser Paderborn. Aristote Nkaka speelt dit seizoen op huurbasis voor SC Paderborn, dat vorig seizoen uit de Bundesliga degradeerde. De 24-jarige middenvelder wordt verhuurd door Anderlecht, waar hij nog een overeenkomst heeft tot medio 2023, maar helemaal overbodig is. Vorig seizoen verhuurde paars-wit Nkaka aan de Spaanse tweedeklassers Almeria (juli-augustus 2019) en Racing Santander (augustus 2019-juli 2020). Anderlecht nam de verdedigende middenvelder in de zomer van 2019 over van Oostende, maar al meteen bleek hij niet te passen in de sportieve plannen. De voormalige belofte-international kwam bij Santander tot 17 optredens. De club degradeerde aan het einde van het seizoen naar de Spaanse 3e klasse.

Anderlecht nam de verdedigende middenvelder in de zomer van 2019 over van Oostende, maar al meteen bleek hij niet te passen in de sportieve plannen. De voormalige belofte-international kwam bij Santander tot 17 optredens. De club degradeerde aan het einde van het seizoen naar de Spaanse 3e klasse.

06:39 06 uur 39. OHL huurt Casper De Norre van Genk. Ook na middernacht raakte er nog een opmerkelijke transfer bekend: OH Leuven was erg bedrijvig op de slotdag en huurde gisteravond laat nog Casper De Norre van Racing Genk. De club uit Leuven heeft ook een aankoopoptie. De 23-jarige back vindt in Leuven Marc Brys terug, zijn ex-coach van bij STVV. De Norre maakte in april 2016 zijn debuut bij STVV, waarna het volgende seizoen een uitleenbeurt volgde bij Geel. Weer terug in Sint-Truiden groeide hij uit tot een sterkhouder en belandde hij in januari 2019 bij Genk. Hij had nog zijn aandeel in de titel. Vorig seizoen speelde hij 13 keer voor Genk in de competitie, Europees was hij aan de slag tegen Liverpool, Napoli en Salzburg.

De 23-jarige back vindt in Leuven Marc Brys terug, zijn ex-coach van bij STVV. De Norre maakte in april 2016 zijn debuut bij STVV, waarna het volgende seizoen een uitleenbeurt volgde bij Geel. Weer terug in Sint-Truiden groeide hij uit tot een sterkhouder en belandde hij in januari 2019 bij Genk. Hij had nog zijn aandeel in de titel.

Vorig seizoen speelde hij 13 keer voor Genk in de competitie, Europees was hij aan de slag tegen Liverpool, Napoli en Salzburg.