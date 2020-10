4 clubs stellen Pro League-mandaat van Croonen en François ter discussie

Bij de afwikkeling en opstart van de competitie maakte de Pro League de voorbije maanden een behoorlijk slechte beurt. 4 leden (STVV, Cercle Brugge, Beerschot en Waasland-Beveren) verwijten voorzitter Peter Croonenen CEO Pierre François dan ook slecht management.

De clubs hebben een discussie over het mandaat van beide bestuurders op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst. François zou de voorbije weken gelobbyd hebben om zijn mandaat, dat in juni 2021 afloopt, met 2 jaar te verlengen. Ook het mandaat van Croonen, dat ook in 2021 eindigt, staat ter discussie.

Er wordt morgen ook gestemd over het 8e en laatste zitje in het bestuur van de Pro League. Vincent Goemaere, voorzitter van Cercle, en Peter Willems, CEO van OH Leuven, zijn kandidaat.

Die twee haalden in juli niet de vereiste 50% bij de stemming voor de samenstelling van de Raad van Bestuur. Ook Walter Damen (Beerschot), David Meekers (STVV) en Paul Allaerts (Moeskroen) visten er toen naast, maar zij zijn nu niet opnieuw kandidaat.