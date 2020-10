"Rennes is echt goed bezig en het is de ideale tussenstap voor Doku"

Eigenaar Rennes is zo rijk als de zee diep is

Voor wie dacht dat Rennes een modale Franse eersteklasser is: think again. De club is sinds 1998 in handen van de puissant rijke zakenman François Pinault, die met een geschat vermogen van meer dan 44 miljard dollar in de top 30 staat van rijkste mensen ter wereld.

Het imperium van Pinault omvat onder meer luxemerken als Saint Laurent en Gucci. Hij is ook een van de grootste kunstverzamelaars ter wereld en bezit onder meer werken van Picasso en Mondriaan. In 2019 schonk de familie Pinault 100 miljoen euro voor de heropbouw van de Parijse Notre Dame na de brand. Geld is dus geen probleem.

"In het begin heeft hij ook veel centen in de club gepompt. Maar begin jaren 2000 betaalde Rennes heel veel voor de Braziliaan Lucas Severino, die het nooit gemaakt heeft. Toen heeft Pinault beslist om niet meer blind geld in de club te steken. Maar het is wel dankzij hem dat de club nu staat waar ze staat", weet Sirik Geffray.