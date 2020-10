Gert Verheyen: "Doku over aantal jaar 40 miljoen waard? Zo werkt het niet"

Bij Club Brugge is de transferpolitiek anders. Sleutelspelers Hans Vanaken en Simon Mignolet verlengden hun contracten, al zei Vanaken in Het Nieuwsblad dat hij wel gecharmeerd was door de interesse van West Ham.

"Eerst dacht ik dat de contractverlenging van Vanaken doorgestoken kaart was, dat zie je wel eens meer. Je hoort over interesse van buitenlandse clubs voor een speler en de volgende dag pak zijn club uit met een contractverlening", zei Club Brugge-watcher Bart Lagae.

"Maar ondertussen heb ik begrepen, ook van de entourage van Vanaken, dat hij ernstig over de optie heeft nagedacht. Ook omdat Vanaken Londen een aantrekkelijke stad vindt."

"De gedachte was dus wel aanwezig dat als hij het ooit wou doen, dat het misschien nu of nooit was. Vanaken wordt er niet jonger op. Maar vanaf het moment dat Club aangaf een inspanning te willen doen met een contractverlenging, kon hij er zich wel vrij snel bij neerleggen."

"Je kan je afvragen of West Ham een geschikte ploeg is voor Vanaken, maar ik denk vooral dat Club hem op dit moment nooit zou verkopen. Voor welk geld dan ook. Hij is hun draaischijf en twee seizoenen op een rij hun topschutter. Dat zegt eigenlijk genoeg. Hans Vanaken is onverkoopbaar."