Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): "We zijn niet de grote favoriet in de Giro"

Na een val in de Dauphiné moest Steven Kruijswijk de Ronde van Frankrijk laten schieten. De 33-jarige Nederlander krijgt daarom een herkansing in de Giro, waar hij de enige kopman is bij Jumbo-Visma.

Kruijswijk werd vorig jaar 3e in de Tour en eindigde in de Giro van 2016 4e. Ondanks die adelbrieven blijft de Nederlander voorzichtig.

"We staan hier met een minder ervaren team aan de start", vertelde Kruijswijk in een persmoment. "We moeten eerst de kat uit de boom kijken."

"We moeten voorzichtig blijven en realistisch zijn wat betreft ons ambities. Het wordt zaak om de Giro rustig te beginnen, de wedstrijd niet in de eerste week meteen in handen te nemen en te zien wat komt. We starten hier zeker niet als de grote favoriet", hield hij de druk af.

Die eerste week wordt al lastig voor het peloton. "We zullen al meteen onze borst moeten nat maken. De derde etappe kent een aankomst bergop (de Etna). Dat zal voor mij een graadmeter zijn om te zien waar ik sta."

"Ik heb weinig wedstrijden gereden dit jaar, dus het zal aftasten zijn. Het is een mooi parcours met heel veel lastige ritten. Er zitten ook een paar mooie tijdritten in. De laatste week wordt beslissend."