Thomas Van der Plaetsen zoekt in december op Réunion zijn ticket voor Tokio

In de regen en wind van Deinze scoorde Van der Plaetsen afgelopen weekend 8.027 punten. De tienkamper is 11e op de olympische ranking en staat er goed voor met het oog op Tokio, maar wil de kwalificatie toch liever rechtstreeks afdwingen dan via de ranking.

Daarom gaat Van der Plaetsen op Réunion op zoek naar de rechtstreekse limiet van 8.350 punten. Zijn persoonlijk record staat sinds de Spelen in Rio op 8.332 punten.

Kevin Mayer heeft na gesukkel de voorbije jaren geen World Ranking en staat onder druk om te presteren op Réunion. De Fransman kan dus een bondgenoot zijn voor Van der Plaetsen.

"Het is een tropisch eiland, de omstandigheden op Réunion zouden in december goed moeten zijn", zegt Van der Plaetsen. "Het is dan wel het stormseizoen, dus hopelijk strooit de wind geen roet in het eten."

"Na mijn prestatie van afgelopen weekend lijkt het mij realistisch om op de rechtstreekse limiet te mikken. Technisch is alles in orde, nu heb ik nog een dikke twee maanden om fysiek nog beter te worden."