Duitse arts Mark Schmidt bekent sporters van doping te hebben voorzien

De dokter gaf daarbij aan nooit uit te zijn geweest op persoonlijk gewin. Hij zegt bovendien nooit de gezondheid van de betreffende atleten in gevaar te hebben gebracht.

Schmidt wordt in maar liefst 150 gevallen verdacht van het verstrekken van verboden middelen. Hij werd in 2019 na huiszoekingen in zijn woonplaats Erfurt aangehouden. Hij zou een dopingnetwerk opgezet hebben waarbij zeker 23 atleten uit verschillende sporten betrokken zijn.

De bekendste wielernaam die genoemd wordt in Operatie-Aderlass is de Italiaan Alessandro Petacchi. Ook de Oostenrijkse Max Hauke die op heterdaad werd betrapt, staat ongetwijfeld nog op uw netvlies.