Ann Wauters begrijpt Hanne Maudens: "Burn-outverhaal delen is grote stap vooruit"

Ann Wauters (39) vond net dat belangrijk: "Het is knap van Hanne dat ze haar verhaal in een open brief heeft gedeeld met iedereen. Dat is net zo krachtig. Meer en meer atleten beginnen dat platform te gebruiken om toch wel moeilijke zaken aan te kaarten."

Hanne Maudens deelde haar verhaal uitgebreid met een open brief in een blogpost . "Ik heb heel veel reacties gekregen van mede-atleten, nationaal en internationaal. Maar ik kreeg ook veel mails van mensen die niets met sport te maken, maar wel met burn-out en depressie. Ze deelden hun verhalen", vertelde de 23-jarige Maudens.

Wauters: "Mijn 6e jaar in Rusland was voor mij een zwaar moment"

Wauters is van een andere generatie, maar ze herkent zich deels in het verhaal van Maudens. "Elke topsporter heeft in zijn carrière wel eens een moment dat je het even niet meer ziet zitten of dat het allemaal wat zwaar wordt."

"Ik heb ook zo’n moment gehad: ik had 6 jaar in Frankrijk gespeeld, 6 jaar in Rusland en in de zomers speelde ik in Amerika. Dat 6e jaar in Rusland was echt een zwaar jaar. Ik voelde: “Dit ben ik gewoon niet meer”. Daarin herkende ik me wel volledig."

"De passie voor het spel was wat weg. Ik voelde dat ik niet meer dicht bij mezelf was en dat ik moest ingrijpen om weer de passie en de energie te voelen.”

Maudens trainde heel vaak met pijn. Ze verzweeg ook haar scheenbeenblessure voor haar coach en ouders: "Ik vond het raar om dat aan een nieuwe coach te zeggen. Dat ging moeilijk in mijn hoofd.”

Wauters toont begrip: “We willen niet altijd spreken over de druk om te presteren, maar die is er wel, hoor. In basketbal heb je elke week een match. Hoeveel keer heb je je voet eens niet omgeslagen, niet zo erg, maar weet je dat je beter een week rust neemt. Maar dan is die match daar. En dan laat je je ploeg in de steek. Dat is altijd een moeilijke lijn.”

Wauters geeft volgende boodschap: "Je moet als atleet je lichaam proberen zo goed mogelijk te kennen: wat is de pijn waar ik door kan gaan? En ik kan je verzekeren dat bijna elke sporter altijd wel ergens pijn heeft, als hij aan het sporten is. Het is altijd ook die grens verleggen. Topsport is niet gezond, hoor."