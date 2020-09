Hanne Maudens (23) geeft atletiekcarrière andere wending na burn-out: "Belangrijk verhaal"

"Hierna volgde een complete burn-out. ‘s Morgens niet meer willen opstaan. Heel lang slapen en overdag veel slapen om de dag niet bewust te moeten beleven. Ik verzorgde mij niet meer, had geen energie, het kon me allemaal niet meer schelen. Ik verloor mijn plezier in alles. Ik wou volledig stoppen met atletiek en school. Door de spanning had ik last van geheugenverlies en wazig zicht. Wie was ik? Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Ik had geen gevoelens meer." (lees voort onder foto)

Na het BK meerkamp indoor begin februari brak de veer: "Er werd uitleg gegeven voor een onderzoekstaak aan de universiteit van Gent en ik zat voor de eerste keer met tranen in de les. Ik panikeerde en zag het echt niet zitten. Het overviel me gewoon. Ik had paniekaanvallen en huilde vaak. Vaak uit het niets."

"Stress, blessures en uiteindelijk een burn-out hebben mij doen nadenken over wat écht belangrijk is in het leven", doet de 23-jarige atlete uitgebreid haar hele verhaal van juli 2015 tot deze zomer in een blogpost. Bleek dat ze al 5 jaar een pijnlijke scheenbeenblessure verzweeg voor jan en alleman, mentaal ging het sinds vorige winter ook steeds moeilijker.

Ze laste in samenspraak met haar coach Wim Vandeven en haar psychologe een trainingsstop in. "Na uiteindelijk 6 weken begon ik weer te trainen. Ik kon een beetje plezier terugvinden, maar ik bleef wel gefrustreerd in de technieken. Vooral horden, hoogspringen en speerwerpen. Snelheid, krachttraining, 800m- en 200m-trainingen gingen vrij goed. "



Toen maakte ze de klik: "800m is het nummer dat ik het liefste doe, het nummer waar ik al mijn energie in kwijt kan, waar ik niet moet nadenken. Ben ik in staat om op mondiaal niveau te presteren? Ja, Hanne, je kan het en ik weet zelf ook dat ik dat kan."



"Ik was blij dat ik zou veranderen, mijn omgeving niet. Wim kon me begrijpen, maar mijn ouders hebben het er heel moeilijk mee. Het was ook hun droom om mij op de meerkamp op de Olympische Spelen te zien. Maar het is volledig op. Ik kan geen meerkamp meer doen. Mijn hoofd is op."



"Mijn lichaam niet, ik weet dat mijn lichaam nog tot veel in staat is en ik heb een brede basis gelegd. Ik zal me ook gedeeltelijk toeleggen op de 400 meter, want je hebt een sterke 400 meter nodig om harde tijden te kunnen lopen op de 800 meter."



"ik was blij, ik had MIJN keuze gemaakt. Nu moeten mijn ouders en mijn omgeving me nog kunnen begrijpen. Het is mijn carrière, mijn droom en mijn leven. Een sportieve carrière is niets waard als je niet gelukkig bent. Ik kan niet nog een extra jaar afzien en weer in deze diepe put vallen, onmogelijk. "



"Ik sta 100 procent achter mijn keuze en ik geloof in mezelf. Parijs 2024 is nog een lange weg, een lang proces… nog veel tijd voor specifieke training en progressie. Nog veel tijd om mijn olympische droom waar te maken. Tokio of Parijs, I will be there. En als het toch niet zou lukken, deze kans bestaat. Ik heb het geprobeerd. Het leven is te kort om ongelukkig te zijn." (lees voort onder quote)