Beluister De Tribune met Dries Smets, manager van Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe sprak zondag met zijn ijzersterke benen op het WK wielrennen. Een dag later spraken wij in onze podcast De Tribune met zijn manager, Dries Smets. Smets heeft een groot aantal profrenners in zijn portefeuille onder wie Greg van Avermaet, Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Laurens De Plus, Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Tim Wellens en Michael Matthews.