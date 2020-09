Wereldkampioen Alaphilippe in tranen: "Veel aan mijn vader gedacht"

"Ik was met veel ambitie naar hier gekomen. De Franse ploeg geloofde echt in mij. Iedereen heeft uitstekend werk geleverd. Op de klim zat iedereen op zijn limiet en ben ik zelf à bloc gegaan. Ik had een klein verschil, de weg naar de finish was lang. Pas op 200 meter wist ik dat ik gewonnen spel had."

"Ik ben sprakeloos", sprak een erg geëmotioneerde Alaphilippe meteen na de finish. "Dit is een droom die in vervulling gaat. Dit was het belangrijkste doel in mijn carrière."

IJzersterke Van Aert vindt in Julian Alaphilippe zijn meester op WK in Imola

Bronzen Hirschi: "Dit had ik niet verwacht, ik ben superblij"

Marc Hirschi snelde op zijn 22e naar een bronzen medaille. Ondanks dat hij als favoriet gestart was en hij zijn Zwitserse ploeg bijna een hele dag liet werken, was dat voor hem een verrassing. "Dit had ik nooit verwacht."

"Ik voelde me tot vlak voor de slotklim eigenlijk niet zo goed. Met een aanval wou ik de touwtjes zelf in handen nemen en mezelf misschien een energiestoot geven. Dat lukte ook. Maar Alaphilippe was te sterk."

"Op de top dacht ik nog: we rijden er nog naartoe. Maar Alaphilippe was toch niet meer haalbaar. In de laatste kilometers wisten we ook dat we geen kans maakten tegen Van Aert in de sprint. Dat heeft de samenwerking ook beïnvloed."