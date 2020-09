Niels Bruynseels springt met Gancia de Muze naar GP-winst in Saint-Tropez

Bruynseels toonde eerder dit weekend al zijn vorm op de jumping in Frankrijk en ging door op dat elan in de Grote Prijs. Hij behaalde samen met 14 andere combinaties de barrage. Ook daarin bleef hij met de 14-jarige merrie Gancia de Muze foutloos in een tijd van 39"07.

Dat was goed voor de zege want Jos Verlooy was meer dan een halve seconde trager op de rug van zijn 12-jarige ruin Igor. Hij pakte zo zilver. Het brons was voor de Italiaan Alberto Zorzi.

Ook Gudrun Patteet haalde met Sea Coast Pebbles Z de barrage, maar daarin stootte zij één balk af. Met vier strafpunten in 39"86 seconden moest zij vrede nemen met plaats negen.