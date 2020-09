Bondscoach Verbrugghe: "Wil niet eindigen als Jumbo-Visma in de Tour"

"Ik wil mijn jongens niet de ganse dag de koers in handen zien nemen, controleren en dan zien op het eind dat pakweg Alaphilippe, Hirschi of een Spanjaard daar de vruchten van plukken. Ik wil niet dat we eindigen zoals Jumbo-Visma in de Tour."

Ik wil mijn jongens niet de ganse dag de koers in handen zien nemen, controleren en dan zien op het eind dat pakweg Alaphilippe, Hirschi of een Spanjaard daar de vruchten van plukken.

"Vooraf moet alles duidelijk zijn en de rollen verdeeld. Als één renner wegvalt door een val of een mechanisch probleem, moet iedereen ook meteen weten wat dan zijn opdracht wordt. In de koers zelf zijn het Greg en Wout die de beslissingen nemen."

"We mogen zeker niet defensief rijden", gaat hij verder. "Op deze wegen moet je vooraan koersen, alert zijn en verschillende scenario's klaar hebben. Dat is mijn job, zeker omdat op een WK zonder oortjes wordt gekoerst."

"In het moderne wielrennen zien we meer en meer dat de ploegen die het gewicht van de wedstrijd dragen niet altijd met de overwinning naar huis gaan."

"Wout was aangenaam verrast door parcours"

Na de verkenning van het parcours is er duidelijk sprake van voorzichtig optimisme bij bondscoach RIk Verbrugghe. "Het plan is uitereaard iedereen in dienst van Wout van Aert."

"Maar we zullen onze kaarten op het juiste moment moeten uitspelen. Het parcours is uiteraard lastig, want er moeten 5.000 hoogtemeters verteerd worden. Maar Wout vindt het nipt te doen, al zal hij een topdag moeten hebben, maar op het eerste zicht was hij aangenaam verrast."

Aan concurrenten geen gebrek voor de Belgen. "Spanje heeft een sterk blok, Italië ook. Frankrijk heeft Alaphilippe en dan zijn er een heleboel enkelingen zoals Woods, Lutsjenko en Matthews. Die laatste moeten we zeker niet vergeten. Je zal ze niet allemaal kunnen volgen, dus dat wordt keuzes maken."