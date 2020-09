Michel Wuyts: "Of ik in de wereldtitel van Wout van Aert geloof? Oh, ja!"

"Filippo Ganna heeft de wereldtitel tijdrijden dik verdiend", opent Michel Wuyts. "Het is de winst van een hyperspecialist, die deze tijdrit nauwgezet voorbereid heeft." "Ganna is meer tijdrijder dan wegrenner. Hij heeft het vak geleerd op de piste. Daar was hij al 4 keer de wereldtitel gewonnen in de achtervolging. Toen Thomas in 2009 4'15" reed, zette ik daar een uitroepteken bij op zijn steekkaart. Ganna rijdt nu net geen 4'02". Dat is gigantisch." "Ik ga ervan uit dat ze bij Ineos nog meer van Ganna kunnen maken. Het kantelpunt volgt volgend jaar na de Olympische Spelen. Daarna kan hij echt de weg op."

"Van Aert is bijna in elk domein top 3 van de wereld"

"Wout van Aert heeft zilver gewonnen", zet Michel Wuyts de prestatie van onze landgenoot in de verf. "Meer zat er niet in hem voor hem."

"Zelfs als hij sneller gestart zou zijn, zou hij nog met een verschil van zo'n 20 seconden op Ganna zijn gefinisht. Die kreeg een parcours in zijn voordeel. Voor Van Aert had het heuvelachtiger gemogen." "Maar ik ben alweer onder de indruk van iemand die nu anderhalve maand op het absolute topniveau koerst. Bijna in elk domein behoort hij de top 3 van de wereld. Alleen in het klimmen niet, nog niet." Vraag van Dirk Van de Heyning: "De klassiekers komen eraan. Kan Van Aert dit niveau volhouden?" Michel Wuyts: "Ik leef al een aantal dagen in angst. Op een dag zal zijn breekpunt komen. Even dacht ik vandaag, maar hij slaagt er alweer in om dat uit te stellen." "Van Aert is momenteel met voorsprong de beste wegrenner van de wereld. Zijn topfavorietenrol voor zondag staat als een huis. Een droom, denk je dan, maar bij Van Aert zit je in die droom." (lees voort onder de foto)

Wout van Aert snelt op het racecircuit van Imola naar de tweede chrono.

Ik leef al een aantal dagen in angst. Op een dag zal zijn breekpunt komen. Even dacht ik vandaag, maar van Aert slaagt er alweer in om dat uit te stellen. Michel Wuyts

"Greg Van Avermaet als afschrikmodel"

Vraag van Kristof Schrijvers: "Welk scenario ligt Wout van Aert zondag het best?" Michel Wuyts: "Het zal erop aan komen om de juiste jongens op het juiste moment in de ontsnapping mee te sturen. Op 80 km van de finish moet je al wat angst inboezemen. Op 50 km zou ik overwegen om Benoot of Van Avermaet te laten vertrekken. In de laatste ronde is het dan aan Van Aert." "De weerman voorspelt regen in Imola. Dan doe je tactisch niet wat je doet. Vorig jaar was er niet veel goeds meer aan bij de Belgen, maar nu staan we met een uitzonderlijk fenomeen aan de start. Hij blijft goed." "Of ik in de wereldtitel geloof? O, ja! Alle ingrediënten zijn aanwezig. En wat heeft Van Aert nog niet klaargespeeld? Alles brengt hij tot een goed einde. Ik ken ex-renners die het hadden over "een crosserke". Dat durven ze nu niet meer te zeggen." Vraag van Kurt Bellen: "Moet Van Avermaet niet 100% rijden voor Van Aert?" "Van Avermaet kan fungeren als een afschrikmodel. Hij rijdt altijd en dat wekt twijfel. Dat kunnen we gebruiken met een superwapen achter de hand." "Het allermooiste scenario schrijven we zondag als Van Avermaet voorin de laatste ronde ingaat. Die groep zal niet te groot zijn", weet Wuyts.

Greg Van Avermaet (l) rijdt zondag zijn 14e wereldkampioenschap bij de elite.

"Geen discussie: Van Aert en Evenepoel naar Tokio"

Vraag van Wim Van Cappellen: "Rijden Wout en Remco nu zonder discussie de tijdrit in Tokio?" Michel Wuyts: "Daar bestaat geen discussie meer over, hoe hard dat ook kan klinken voor Victor Campenaerts. Wout van Aert en Remco Evenepoel kan je allebei uitspelen in de olympische weg- en tijdrit. En ze zullen volgend jaar allebei nog sterker aan de start staan."

Moet Victor Campenaerts zijn olympische droom opbergen?

Vraag van Matthias Behiels: "Is het tijdperk van Rohan Dennis voorbij?" Michel Wuyts: "Gezien hij 30 is zou ik zeggen van wel, maar Cancellara heeft in Rio ook nog de tijdrit gewonnen. En hij was toen al afgeschreven. een hypertalent zoals Dennis ga ik dus nog niet schrappen. Op voorwaarde dat je hem een handleiding geeft. De man heeft de juiste kleurpotloodjes, maar niet de juiste kleurboek."

Michel Wuyts: "Een hypertalent als Rohan Dennis ga ik niet schrappen."

VIDEO: De WK-Facebook-sessie met Michel Wuyts: